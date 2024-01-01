CultureConvoy перегнал во Львов еще 10 "скорых"

Это уже второй конвой техники от немецких благотворителей в нынешнем году. В феврале, как сообщает мэрия Львова, поступило 8 медико-санитарных автомобилей – 6 карет скорой медицинской помощи и два эвакуационных автобуса. Кроме этого был еще один грузовик.

Теперь прибыло еще 10 "скорых" в полной комплектации. Техника не новая, но в хорошем техническом состоянии. Перед отправлением в Украину она прошла соответствующий технический осмотр и сервисное обслуживание.

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Всего за два последних года организация "Bamberg:UA" передала украинцам более 160 машин. Преимущественно, это скорые, но также был спецтранспорт и автобусы. Эта помощь происходит в сотрудничестве со львовскими волонтерами, в частности, Народной Самообороной Львовщины.

"Мы придумали проект #CultureConvoy, привлекли рок-группы, певцов, поэтов – то есть людей, которые имеют публику, к нашей гуманитарной помощи. И вместе с этими людьми покупаем военным кареты скорой медицинской помощи, и вместе с ними едем сюда – чтобы они видели, кому это передаем, и чтобы они чувствовали, что их помощь реально спасает жизни. Потому что понимая, что происходит в Украине, мы не можем стоять в стороне", – рассказала волонтер, председатель общественной организации "Bamberg:UA" Таня Эрляйн.

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Напомним, проект "Культурный конвой" основала украинско-немецкая общественная организация Bamberg:UA при поддержке немецких артистов, писателей, актеров, журналистов. Целью является сбор средств на кареты скорой помощи для Украины.

Участие в этом проекте принимает много замечательных людей. Благодаря многочисленным сторонникам организация имеет возможность покупать и оборудовать машины скорой помощи, перегонять их в Украину и передавать медикам.

Из нынешнего конвоя "скорые" передали военным частям ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе. Также кареты достались городской поликлинике во Львове и Центру экстренной медицинской помощи.

Фото: мэрия Львова и Bamberg:UA