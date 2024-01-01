CultureConvoy перегнав у Львів ще 10 "швидких"

Це вже другий конвой техніки від німецьких благодійників у нинішньому році. У лютому, як повідомляє мерія Львова, надійшло 8 медико-санітарних автомобілів – 6 карет швидкої медичної допомоги та два евакуаційні автобуси. Окрім цього була ще одна вантажівка.

Тепер прибуло ще 10 "швидких" у повній комплектації. Техніка не нова, але в доброму технічному стані. Перед виправлянням до України вона пройшла відповідний технічний огляд та сервісний регламент.

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Загалом за два останні роки організація "Bamberg:UA" передала українцям понад 160 машин. Переважно, це швидкі, але також був і спецтранспорт та автобуси. Ця допомога відбувається у співпраці з львівськими волонтерами, зокрема, Народною Самообороною Львівщини.

"Ми придумали проєкт #CultureConvoy, залучили рок-гурти, співаків, поетів – тобто людей, які мають публіку, до нашої гуманітарної допомоги. І разом з цими людьми купуємо військовим карети швидкої медичної допомоги, і разом з ними їхати сюди – щоб вони бачили, кому це передаємо, і щоб вони відчували, що їхня допомога реально рятує життя. Бо розуміючи, що відбувається в Україні, ми не можемо стояти осторонь", – розповіла волонтерка, голова громадської організації «Bamberg:UA» Таня Ерляйн.

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Нагадаємо, проєкт "Культурний конвой" заснувала українсько-німецька громадська організація Bamberg:UA за підтримки німецьких артистів, письменників, акторів, журналістів. Метою є збір коштів на карети швидкої допомоги для України.

Участь у цьому проєкті бере багато чудових людей. Завдяки численним прихильникам організація має можливість купувати та обладнати машини швидкої допомоги, переганяти їх до України й передавати медикам.

З нинішнього конвою "швидкі" передали військовим частинам ЗСУ, Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Також карети дісталися міській поліклініці у Львові та Центру екстреної медичної допомоги.

Фото: мерія Львова та Bamberg:UA