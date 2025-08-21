CUPRA анонсировала новую модель под названием Tindaya

Название модели вдохновлено вулканом на острове Фуэртевентура, который расположен в Атлантическом океане. Автомобиль напоминает концепт DarkRebel, который CUPRA показала еще в 2023 году. Он имел размеры в 4500 мм в длину, 2200 мм в ширину и 1300 мм в высоту.

Руководитель отдела дизайна CUPRA Хорхе Диес объяснил в разговоре с журналистами Autocar, что “бренду нет никакой необходимости сохранять наследие или ДНК, поэтому дизайнеры имели возможность создать дизайн модели с нуля”. Выбор названия вулкана для автомобиля достаточно точно отражает намерения автопроизводителя.

Тизер оставляет все на усмотрение воображения, но заметно, что кузов имеет медно-тонированную окраску, а также фирменный логотип CUPRA. Компания обещает, что в салоне будут использованы текстуры нового дизайнерского языка, поэтому следует ожидать радикального подхода.

Тизер также раскрывает поверхность с ромбовидным узором и наличие нетрадиционного рулевого механизма, который заменяет обычный руль. Кроме того, модель будет иметь двухместный салон с ковшеобразными сиденьями. Бренд также описывает ее как автомобиль, который обеспечивает максимальное выражение сосредоточенности водителя, предлагая одновременно уникальный опыт как идеальный симбиоз человека и машины.

“Без водителей - нет CUPRA”, - утверждает автопроизводитель, что подтверждает, что новинка будет эмоциональным и увлекательным автомобилем. CUPRA представит шоу-кар Tindaya на своем открытом пространстве на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене, Германия, уже 8 сентября.