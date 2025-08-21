CUPRA анонсувала нову модель під назвою Tindaya

Назва моделі натхненна вулканом на острові Фуертевентура, що розташований в Атлантичному океані. Автівка нагадує концепт DarkRebel, який CUPRA показала ще у 2023 році. Він мав розміри в 4500 мм у довжину, 2200 мм в ширину та 1300 мм у висоту.

Керівник відділу дизайну CUPRA Хорхе Дієс пояснив у розмові з журналістами Autocar, що “бренду немає жодної потреби зберігати спадщину чи ДНК, тому дизайнери мали змогу створити дизайн моделі з нуля”. Вибір назви вулкана для автомобіля досить точно відображає наміри автовиробника.

Тизер залишає все на розсуд уяви, але помітно, що кузов має мідно-тоноване забарвлення, а також фірмовий логотип CUPRA. Компанія обіцяє, що в салоні будуть використані текстури нової дизайнерської мови, тому слід очікувати радикального підходу.

Тизер також розкриває поверхню з ромбоподібним візерунком та наявність нетрадиційного рульового механізму, який замінює звичайне кермо. Крім того, модель матиме двомісний салон з ківшеподібними сидіннями. Бренд також описує її як автомобіль, який забезпечує максимальне вираження зосередженості водія, пропонуючи водночас унікальний досвід як ідеальний симбіоз людини та машини.

“Без водіїв — немає CUPRA”, — стверджує автовиробник, що підтверджує, що новинка буде емоційним та захопливим автомобілем. CUPRA представить шоу-кар Tindaya на своєму відкритому просторі на виставці IAA Mobility 2025 у Мюнхені, Німеччина, вже 8 вересня.