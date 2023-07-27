Испанский производитель автомобилей Cupra взялся создать концепцию электрокара DarkRebel на основе полученных предложений: из разных стран и континентов поступило более 270 000 конфигураций, в том числе от известных дизайнеров и конструкторов.

О проекте создания электрического концепт-кара по требованиям фанатов редакция Авто24 рассказывала в апреле. Прошло три месяца и вот Cupra закрыла цифровой ящик для предложений, подытожила и сообщила о переходе к созданию физической версии концепта.

Прыжок из цифрового царства в реальный мир помогут сделать предложения поклонников, получивших в онлайн-конфигураторе шесть ползунков, с которыми они могли играть, в т.ч. выбирать цвет кузова, освещение и фон, на котором размещалась машина.

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Пришло более 270 000 предложений, в том числе от таких знаменитостей, как Алексей Путеллас, Марк Тер Штеген. Фанаты из Испании и Германии выполнили больше всех конфигураций. По количеству участников в первую десятку вошли даже мексиканцы и турки.

Подмечена еще одна интересная деталь. Как выяснилось, 74 процента пользователей настроили автомобиль со своих мобильных устройств. Это, как подчеркивают аналитики Cupra, доказательство того, что проект привлек внимание молодежи.

Поступило более 270 тысяч конфигураций, теперь лучшие видения фанатов будут воплощены в реальный продукт. Фото: Cupra

"Cupra DarkRebel – это последняя провокация бренда, созданная без границ реального мира. Этот шоу-кар был создан для следующего поколения, разработанный командой фанатов, а не отдельным человеком, это бунтарь с целью показать, что электромобили могут быть сексуальными, эмоциональными и шокирующими". Я считаю, что Cupra – это чистая одержимость. DarkRebel – доказательство страсти, доведенной до предела», – подчеркнул генеральный директор Cupra Уэйн Гриффитс.

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Правда, Cupra не уведомила дату, когда покажет физическую версию концепции DarkRebel.