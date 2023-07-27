Іспанський виробник автомобілів Cupra взявся створити концепцію електрокара DarkRebel на основі отриманих пропозицій: з різних країн і континентів надійшло понад 270 000 конфігурацій, у тому числі від знаних дизайнерів та конструкторів.

Про започаткований проект створення електричного концепт-кара за вимогами фанатів редакція Авто24 розповідала у квітні. Пройшло три місяці і ось Cupra закрила цифрову скриньку для пропозицій, підсумовувала і повідомила про перехід до створення фізичної версії концепту.

Стрибок із цифрового царства у реальний світ допоможуть зробити пропозиції шанувальників, які отримали в онлайн-конфігураторі шість повзунків, з якими вони могли грати, у т.ч. вибирати колір кузова, освітлення і фон, на якому розташовувалась машина.

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Прийшло понад 270 000 пропозицій, у тому числі від таких знаменитостей, як Олексій Путеллас, Марк Тер Штеген. Фанати з Іспанії та Німеччини виконали найбільше конфігурацій. За кількістю учасників до першої десятки увійшли навіть мексиканці й турки.

Підмічено ще одну цікаву деталь. Як з’ясувалося, 74 відсотки користувачів налаштували автомобіль зі своїх мобільних пристроїв. Це, як підкреслюють аналітики Cupra, є доказом того, що проект привернув увагу молоді.

Надійшло понад 270 000 конфігурацій, тепер кращі бачення фанатів будуть втілені у реальний продукт. Фото: Cupra

"Cupra DarkRebel – це остання провокація бренду, створена без меж реального світу. Цей шоу-кар був створений для наступного покоління, розроблений командою фанатів, а не окремою людиною, це бунтар з метою показати, що електромобілі можуть бути сексуальними, емоційними та шокуючими. Я вважаю, що Cupra – це чиста одержимість. DarkRebel - доказ пристрасті, доведеної до краю", – підкреслив генеральний директор Cupra Уейн Гріффітс.

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Щоправда, Cupra не повідомила дату, коли покаже фізичну версію концепції DarkRebel.