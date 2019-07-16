Спортивная "дочка" компании SEAT обнародовала короткое видео, которым анонсировала появление новой модели.

Марка Cupra обнародовала видеотизер нового концепта. Пока неясно, какой именно автомобиль скрывается в тенях, однако наиболее вероятным кандидатом на главную роль является Cupra Leon.

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Ранее представители Cupra пообещали представить четыре новинки в течении этого года и следующего. Одна из них уже дебютировала – кроссовер Cupra Formentor, который выйдет на рынок в следующем году. Среди тех, что остались – новый Cupra Leon, его "горячая" версия ST, а также загадочный автомобиль, который в компании обозначают как Special Model.

Нужно отметить, что под брендом Cupra уже сейчас продается Leon, однако в его названии все еще остается SEAT. Речь о полноприводном универсале Leon Cupra R ST с 300-сильным турбомотором, представленном в марте этого года. Новая же модель будет называться не “Леон Купра", а "Купра Леон" и будет хэтчбеком.

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