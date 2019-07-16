Спортивна "донька" фірми SEAT оприлюднила коротке відео, яким анонсувала появу нової моделі.

Марка Cupra оприлюднила відеотізер нового концепту. Поки неясно, який саме автомобіль ховається у тінях, однак найбільш імовірним кандидатом на головну роль є Cupra Leon.

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Раніше представники Cupra пообіцяли презентувати чотири новинки впродовж цього року та наступного. Одна з них вже дебютувала – кросовер Cupra Formentor, котрий вийде на ринок наступного року. Серед тих, що залишились – новий Cupra Leon, його “гаряча” версія ST, а також загадковий автомобіль, котрий у компанії позначають як Special Model.



Потрібно зазначити, що під брендом Cupra вже зараз продається Leon, однак у його назві все ще залишається SEAT. Мова про повнопривідний універсал Leon Cupra R ST з 300-сильним турбомотором, представлений у березні цього року. Нова ж модель називатиметься не “Леон Купра”, а “Купра Леон” і буде хетчбеком.

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