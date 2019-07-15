Японський автовиробник нарешті визначився з датою прем'єри другого покоління популярного компактного кросовера.

Нещодавно наступник нинішнього “Джук” був помічений на тестовому треку у камуфляжі. Яким буде дизайн новинки та що в ньому збережеться від концепта – поки невідомо. Однак творці обіцяють зберегти сміливий дизайн і загальну стилістику популярної моделі.

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Новий Juke залишить впізнавану багатоповерхову оптику і 5-дверний кузов, замаскований під тридверний.

Nissan Juke другого покоління побудований на платформі CMF, яка вже використовується маркою Renault для моделей Captur та Clio. З цими ж автомобілями Juke буде уніфікований в моторній гамі, що означає 1 і 1,3-літрові бензинові турбомотори і гібридний агрегат на основі 1,6-літрового ДВЗ, електромотора і батареї 9,8 кВт/год.

Разом з першим офіційним тизером Nissan Juke виробник розкрив і дату прем'єри автомобіля. Офіційна презентація новинки відбудеться 3 вересня, а продажі в Європі стартують на початку наступного року.

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