Японский автопроизводитель наконец определился с датой премьеры второго поколения популярного компактного кроссовера.

Недавно преемник нынешнего "Джук" был замечен на тестовом треке в камуфляже. Каким будет дизайн новинки и что в нем сохранится от концепта – пока неизвестно. Однако создатели обещают сохранить смелый дизайн и общую стилистику популярной модели.

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Новый Juke оставит узнаваемую многоэтажную оптику и 5-дверный кузов, замаскированный под трехдверный.

Nissan Juke второго поколения построен на платформе CMF, которая уже используется маркой Renault для моделей Captur и Clio. С этими же автомобилями Juke будет унифицирован в моторной гамме, что означает 1 и 1,3-литровые бензиновые турбомоторы и гибридный агрегат на основе 1,6-литрового ДВС, электромотора и батареи 9,8 кВт/ч.

Вместе с первым официальным тизером Nissan Juke производитель раскрыл и дату премьеры автомобиля. Официальная презентация новинки состоится 3 сентября, а продажи в Европе стартуют в начале следующего года.

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