Хотя преемник сфотографирован в камуфляже, основные черты кузова сравнить можно.

Второе поколение Nissan Juke 2020, которое должно появиться в продаже в ближайшее время, не будет существенно отличаться от предшественника, который начал выпускаться 5 лет назад. Об этом свидетельствуют шпионские фото, на которых закамуфлированный Nissan Juke 2020 будущей генерации стоит рядом с нынешним. Сравнив автомобили, можно отметить, что форма кузова изменилась мало. Закругленная передняя часть и большие фары спереди, резко опущенная задняя часть, похожий спойлер на двери багажника. Даже задние двери открываются с помощью подобной ручки, как и в нынешнем поколении.

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Сравнивая обе модели, можно предположить, что новая будет немного больше.

Скорее всего новый Nissan Juke 2020 будет оснащен 1,0- и 1,3-литровыми бензиновыми двигателями, а также как минимум одной версией 1,5-литрового дизеля dCi.

Ожидается, что новый Nissan Juke покажут в конце этого года, а в продажу он поступит в 2020-ом.

Напомним, что пикап Nissan Navara обновился.