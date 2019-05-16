Сравнение двух автомобилей-"утопленников" из американского автоаукциона: "подтопленного", на котором можно ездить и "корабля", который плавал по ручки дверей.

На американских аукционах украинцы часто покупают автомобили-утопленники, списанные страховыми компаниями после затопления. Однако покупать электромобиль после потопа решаются немного смельчаков. Ведь шансов, что этот автомобиль не сможет больше ездить никогда, гораздо больше, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

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Создатели канала "Электричка" специально приобрели Nissan Leaf с обозначением Water/Flood, чтобы исследовать, можно ли восстановить электромобиль после потопа. Однако им, можно сказать, не повезло: привезенный серебристый "Лиф" был почти сухой, и материалы не пострадали от воды. То есть, шоу не получилось. Однако неожиданно на СТО привезли красный "Лиф", у которого были все признаки "глубокого плавания" – вода во всех возможных щелях, плесень и грибок...

Смотрите видео разборки двух утонувших Nissan Leaf:

Напомним, что электробайк, который создал студент из Хмельницкого, будут выпускать серийно.