Порівняння двох автомобілів-"потопельників" з американського автоаукціону: "підтопленого", на якому можна їздити та "корабля", який плавав по ручки дверей.

На американських аукціонах українці часто купують автомобілі-потопельники, які списані страховими компаніями після затоплення. Однак купувати електромобіль після потопу наважуються небагато відчайдухів. Адже шансів, цей авто не зможе більше їздити ніколи, набагато більше, аніж у автомобіля з двигуном внутрішнього згорання.

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Творці каналу "Електричка" спеціально придбали Nissan Leaf з познакою Water/Flood, щоб дослідити, чи можна відновити електромобіль після потопу. Однак їм, можна сказати, не поталанило: привезений сріблястий "Ліф" був майже сухий, та й електрообладнання не постраждало від води. Тобто, шоу не вийшло. Однак несподівано на СТО привезли червоний "Ліф", в якого були всі ознаки "глибокого плавання" – вода у всіх можливих щілинах, пліснява та грибок…

Дивіться відео розбирання двох потонулих Nissan Leaf:

Нагадаємо, що електробайк, який створив студент з Хмельницького, будуть випускати серійно.