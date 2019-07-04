Хоча наступник сфотографований у камуфляжі, основні риси кузова порівняти можна.

Друге покоління Nissan Juke 2020, яке має з'явитися у продажу найближчим часом, не буде суттєво відрізнятися від попередника, який почав випускатися 5 років тому. Про це свідчать шпигунські фото, на яких замуфльований Nissan Juke 2020 майбутньої генерації стоїть поряд з існуючим. Порівнявши автомобілі, можна відмітити, що форма кузова змінилась мало. Заокруглена передня частина та великі фари спереду, різко опущена задня частина, схожий спойлер на дверях багажника Навіть задні двері відчиняються за допомогою подібної ручки, як і у нинішньому поколінні.

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Порівнюючи обидві моделі, можна припустити, що нова буде трохи більшою.

Швидше за все новий Nissan Juke 2020 буде оснащено 1,0- і 1,3-літровими бензиновими двигунами, а також як мінімум однією версією 1,5-літрового дизеля dCi.

Очікується, що новий Nissan Juke покажуть в кінці цього року, а у продаж він надійде у 2020-му.

Нагадаємо, що пікап Nissan Navara оновився.