Популярний в Європі кроссовер недавно засікли на чергових тестах в тонкій камуфляжній плівці, що дозволяє розглядати деякі деталі Juke 2020 року, включаючи гладкі фари, істотно відрізняються від попередника, і є повністю світлодіодними.

Задні ліхтарі новинки зовсім не має нічого спільного з йдуть Juke, більше нагадуючи ідею, використану на оновленому Qashqai, і дозволяють зробити субкомпактний кросовер візуально ширше.

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Хоча ручки задніх дверей зберегли своє традиційне для Juke положення, а ось бічні дзеркала трохи опущені вниз, і в цілому збоку модель теж помітно змінилася. Nissan Juke другого покоління буде побудований на тій же платформі, що і новий Renault Clio, що дозволить збільшити простір в салоні.

Пропонувати кросовер будуть з 1-літровим 3-циліндровим турбованим бензиновим мотором, 1,3-літровим бензиновим, а також 1,5-літровим дизельним, включаючи повноприводні версії в більш дорогих комплектаціях з автоматичною коробкою передач. Серед головних очікуваних нововведень - гібридна силова установка, що складається з 1,6-літрового 4-циліндрового бензинового мотора, електромотора і літій-іонної батареї на 9,8 кВт, що дозволяє проїжджати на чистій електротязі до 32 кілометрів.

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