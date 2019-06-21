Популярный в Европе кроссвер недавно засекли на очередных тестах в тонкой камуфляжной пленке, что позволяет рассматривать некоторые детали Juke 2020 года, включая гладкие фары, которые существенно отличаются от предшественника, и являются полностью светодиодными.

Задние фонари новинки совсем не имеет ничего общего с Juke, больше напоминая идею, использованную на обновленном Qashqai, и позволяют сделать субкомпактный кроссовер визуально шире.

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Хотя ручки задних дверей сохранили свое традиционное для Juke положение, а вот боковые зеркала немного опускаются вниз, и в целом сбоку модель тоже заметно изменилась. Nissan Juke второго поколения будет построен на той же платформе, что и новый Renault Clio, что позволит увеличить пространство в салоне.

Предлагать кроссовер будут с 1-литровым 3-цилиндровым турбированным бензиновым мотором, 1,3-литровым бензиновым, а также 1,5-литровым дизельным, включая полноприводные версии в более дорогих комплектациях с автоматической коробкой передач. Среди главных ожидаемых нововведений - гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового 4-цилиндрового бензинового мотора, электромотора и литий-ионной батареи на 9,8 кВт, что позволяет проехать на чистой электротяге до 32 километров.

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