Skoda Octavia наступного покоління впритул наблизилась до останнього Volkswagen Golf. Але що то таке на місці важеля коробки передач?

Як відомо, нова Octavia збудована на модульній платформі MQB, яку ділить з Volkswagen Golf, Sean Leon та Audi A3. Звідси й уніфікація, помітна неозброєним оком.

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Дизайн інтер'єру, зокрема, розташування великого екрану мультимедійної системи на рівні приладової панелі видає у чеському автомобілі німецьке коріння. Цікаво, що на самому екрані можна побачити цифрове зображення екстер'єру нового покоління Skoda Octavia. Як і очікувалось, модель позбулась роздвоєної передньої оптики.

Фото: салон нової Skoda Octavia / Motor1

На фото салона також можна побачити, що дефлектори повітроводів змістились під дисплей разом з блоком клавіш. Та головна несподіванка – на центральному тунелі, де розмістився селектор коробки передач, виконаний у вигляді крихітної “гойдалки”.

За попередньою інформацією нова Skoda Octavia 2020 отримає ті ж двигуни, що й решта “Вагів”: бензинові турбомотори 1.0 TSI, 1.5 TSI та 2.0 TSI, а також дизелі об'ємом 1,6 і 2,0 літра. Компанію їм може скласти силова установка з м'яким гібридним приводом і 48-вольта електромотором, який виконує роль стартер-генератора.

Фото: Skoda Octavia 2020 / Motor1

Прем'єра четвертого покоління Skoda Octavia відбудеться восени на автосалоні у Франкфурті, а продажі в Європі стартують на початку наступного року.

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