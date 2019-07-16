Skoda Octavia следующего поколения вплотную приблизилась к последнему Volkswagen Golf. Но что это такое на месте рычага коробки передач?

Как известно, новая Octavia построена на модульной платформе MQB, которую делит с Volkswagen Golf, Sean Leon и Audi A3. Отсюда и унификация, заметная невооруженным глазом.

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Дизайн интерьера, в частности, расположение большого экрана мультимедийной системы на уровне приборной панели выдает в чешском автомобиле немецкие корни. Интересно, что на самом экране можно увидеть цифровое изображение экстерьера нового поколения Skoda Octavia. Как и ожидалось, модель лишилась раздвоенной передней оптики.

Фото: салон новой Skoda Octavia / Motor1

На фото салона можно увидеть, что дефлекторы воздуховодов сместились под дисплей вместе с блоком клавиш. Но главная неожиданность – на центральном тоннеле, где разместился селектор коробки передач, который выполнен в виде крошечной “качели”.

По предварительной информации новая Skoda Octavia 2020 получит те же двигатели, что и остальные “Ваги”: бензиновые турбомоторы 1.0 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 литра. Компанию им может составить силовая установка с мягким гибридным приводом и 48-вольтовым электромотором, который выполняет роль стартер-генератора.

Фото: Skoda Octavia 2020 / Motor1

Премьера четвертого поколения Skoda Octavia состоится осенью на автосалоне во Франкфурте, а продажи в Европе стартуют в начале следующего года.

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