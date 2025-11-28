CUPRA показала будущий электрокар Raval в камуфляже

Первые испытания модель прошла в камуфляже, но журналистам позволили оценить управляемость и характер авто. Об этом сообщила пресс-служба компании CUPRA.

Raval: когда "городской" не значит скучный

Визуально машина еще скрыта пленкой, но общее впечатление уже ощутимо - CUPRA делает ставку на драйв. Хэтчбек длиной около четырех метров оказался не просто компактным электрокаром для ежедневных поездок, а настоящим "маленьким хулиганом" с азартным подходом к управлению.

Платформа MEB+, на которой построена модель, отдает всю тягу на передние колеса. И CUPRA не скрывает, что именно эта настройка позволила сделать Raval более резвым и понятным для водителя. Несмотря на компактные размеры, машина демонстрирует стабильность на трассе и уверенность в поворотах.

Места больше, чем кажется

Хэтчбек не выглядит большим, но инженеры обратили особое внимание на практичность. В салоне, по словам CUPRA, просторно даже для задних пассажиров, а багажник получился не символическим, а "настоящим", как для этого класса. Raval должен стать тем городским EV, который не заставляет жертвовать повседневным удобством или комфортом в путешествиях.

Первый в семье Electric Urban Car

Выход Raval - важный момент не только для CUPRA, но и для всего Volkswagen Group. Именно эта модель открывает новую линейку электромобилей под названием Electric Urban Car Family, куда войдут четыре модели различных брендов концерна. Испанцы получили роль лидера проекта, который курируют из центра в Марторели.

После старта производства CUPRA Raval именно там начнут выпускать еще одну новинку - Volkswagen ID.Polo. Цель семейства - сделать электромобили более доступными для большего количества покупателей, но при этом оставить в них эмоциональность и характер.

Что говорит руководство CUPRA

Генеральный директор CUPRA Маркус Гаупт называет Raval "воплощением ДНК бренда". По его словам, это не просто новая модель, а символ перехода CUPRA в "следующую эру электромобильности", где важна не только технология, но и эмоции, которые дарит авто.

Raval станет первым электрокаром нового поколения, который полностью разработали, настроили и будут производить в Марторели. CUPRA отмечает: именно эта модель показывает, что бренд хочет не просто продавать электромобили, но и задавать тренды в своем сегменте.

Что это означает для покупателей в Европе и Украине

Raval станет одним из самых доступных "настоящих" драйверских электрокаров на европейском рынке. На фоне роста спроса на компактные EV и сокращения предложения в классе городских хэтчбеков, именно такие модели могут подвинуть молодых водителей и жителей больших городов в сторону электротяги.