CUPRA показала майбутній електрокар Raval в камуфляжі

Перші випробування модель пройшла у камуфляжі, але журналістам дозволили оцінити керованість і характер авто. Про це повідомила пресслужба компанії CUPRA.

Також цікаво тест-драйв CUPRA Formentor VZ

Raval: коли "міський" не означає нудний

Візуально машина ще прихована плівкою, але загальне враження вже відчутне — CUPRA робить ставку на драйв. Хетчбек довжиною близько чотирьох метрів виявився не просто компактним електрокаром для щоденних поїздок, а справжнім «маленьким хуліганом» з азартним підходом до керування.

Платформа MEB+, на якій побудована модель, віддає всю тягу на передні колеса. І CUPRA не приховує, що саме це налаштування дозволило зробити Raval більш жвавим та зрозумілим для водія. Попри компактні розміри, машина демонструє стабільність на трасі та впевненість у поворотах.

Місця більше, ніж здається

Хетчбек не виглядає великим, але інженери звернули особливу увагу на практичність. В салоні, за словами CUPRA, просторо навіть для задніх пасажирів, а багажник вийшов не символічним, а «справжнім», як для цього класу. Raval має стати тим міським EV, який не змушує жертвувати повсякденною зручністю або комфортом у подорожах.

Перший у родині Electric Urban Car

Вихід Raval — важливий момент не лише для CUPRA, а й для всього Volkswagen Group. Саме ця модель відкриває нову лінійку електромобілів під назвою Electric Urban Car Family, куди увійдуть чотири моделі різних брендів концерну. Іспанці отримали роль лідера проєкту, який курують із центру в Марторелі.

Після старту виробництва CUPRA Raval саме там почнуть випускати ще одну новинку — Volkswagen ID.Polo. Мета сімейства — зробити електромобілі доступнішими для більшої кількості покупців, але при цьому залишити в них емоційність та характер.

До речі CUPRA Formentor VZ5 має двигун потужністю 390 к.с.

Що каже керівництво CUPRA

Генеральний директор CUPRA Маркус Гаупт називає Raval «втіленням ДНК бренду». За його словами, це не просто нова модель, а символ переходу CUPRA у «наступну еру електромобільності», де важлива не лише технологія, а й емоції, які дарує авто.

Raval стане першим електрокаром нового покоління, який повністю розробили, налаштували та будуть виробляти в Марторелі. CUPRA наголошує: саме ця модель показує, що бренд хоче не просто продавати електромобілі, а й задавати тренди у своєму сегменті.

Що це означає для покупців у Європі та України

Raval стане одним із найдоступніших "справжніх" драйверських електрокарів на європейському ринку. На тлі зростання попиту на компактні EV та скорочення пропозиції у класі міських хетчбеків, саме такі моделі можуть посунути молодих водіїв і мешканців великих міст у бік електротяги.