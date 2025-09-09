CUPRA представила футуристический концепт под названием Tindaya: фото

На Мюнхенском автосалоне CUPRA продемонстрировала свой будущий язык дизайна с помощью совершенно нового концепта Tindaya – собой массивный кроссовер с агрессивным стилем.

Автомобиль назвали в честь вулканической горы на Канарских островах. Узнать Tindaya можно по стильной передней части в форме акульего носа с логотипом с подсветкой.

Читайте также: В Киеве открылся новый дилерский центр CUPRA

Ниже расположена черная глянцевая панель. На самом деле она представляет собой цифровой дисплей, который отображает постоянное движение, имитирующее волны. Треугольные акценты, характерные для бренда, присутствуют почти в каждые детали кроссовера. Концепт также имеет тонкие стойки кузова, создающие эффект “плавающей крыши” и 23-дюймовые колесные диски.

Дополняют стиль разделенный спойлер, диффузор и цифровые задние фонари. Длина модели составляет 4720 мм. Интерьер имеет конфигурацию 2+2. Он заметно футуристический и оснащен фирменными сиденьями, обтянутыми тканью из переработанных материалов. Сиденья будто “летают”в салоне и разделены центральной консолью на всю длину.

Также интересно: Тест-драйв CUPRA Formentor VZ: генератор адреналина

Руль вдохновлен автоспортом, дисплей имеет диагональ в 24 дюйма. Справа от них находится стеклянная призма, которую описывают как “The Jewel” (драгоценность). CUPRA отмечает, что это “сенсорный и символический интерфейс, который пробуждает автомобиль, настраивает режимы вождения и трансформирует атмосферу с помощью освещения, звука и окружающей среды”.

Среди других особенностей - аудиосистема Sennheiser и проекция у лобового стекла. Кроме этого, автопроизводитель представил версии Tribe для Formentor, Leon, Leon Sportstourer и Terramar. Они отличаются уникальным стилем внутри и снаружи, а именно 19- или 20-дюймовыми дисками, темными хромированными акцентами и специальными сиденьями в салоне.