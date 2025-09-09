CUPRA представила футуристичний концепт під назвою Tindaya: фото

На Мюнхенському автосалоні CUPRA продемонструвала свою майбутню мову дизайну за допомогою абсолютно нового концепту Tindaya – масивного кросовера з агресивним стилем.

Автомобіль назвали на честь вулканічної гори на Канарських островах. Впізнати Tindaya можна за передньою частиною у формі акулячого носа з логотипом з підсвіткою.

Нижче розташовано чорну глянцеву панель. Насправді це цифровий дисплей, який відображає постійний рух, що імітує хвилі. Трикутні акценти, характерні для бренду, присутні майже в кожній деталі кросовера. Концепт також має тонкі стійки кузова, що створюють ефект “плаваючого даху” та 23-дюймові колісні диски.

Доповнюють стиль розділений спойлер, дифузор та цифрові задні ліхтарі. Довжина моделі становить 4720 мм. Інтер'єр має конфігурацію 2+2. Він помітно футуристичніший і оснащений фірмовими сидіннями, обтягнутими тканиною з перероблених матеріалів. Сидіння ніби “літають”у салоні та розділені центральною консоллю на всю довжину.

Кермо натхненне автоспортом, а дисплей має діагональ у 24 дюйми. Праворуч від них знаходиться скляна призма, яку описують як “The Jewel” (коштовність). CUPRA зазначає, що це “сенсорний та символічний інтерфейс, який пробуджує автомобіль, налаштовує режими водіння та трансформує атмосферу за допомогою освітлення, звуку та навколишнього середовища”.

Серед інших особливостей — аудіосистема Sennheiser та проєкція біля лобового скла. Окрім цього, автовиробник представив версії Tribe для Formentor, Leon, Leon Sportstourer та Terramar. Вони вирізняються унікальним стилем всередині та зовні, а саме 19- чи 20-дюймовими дисками, темними хромованими акцентами та спеціальними сидіннями в салоні.