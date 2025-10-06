Dacia показала новый Hipster – потенциально самый дешевый электромобиль в Европе

Концепт Dacia Hipster – это попытка переосмыслить идею “народного авто” для эпохи электромобилей. Он ориентирован на простоту, легкость и доступность – без сложных технологий, повышающих цену. Руководители компании говорят, что вдохновлялись легендарными Citroën 2CV и Fiat Panda – максимально простыми, функциональными машинами.

Читайте также: Самый популярный в Европе хэтчбек Dacia Sandero обновился: фото

Hipster создан с мыслью о ежедневных поездках по городу. Его длина – всего 3 метра, ширина – 1,55 м, высота – 1,54 м, что делает его даже компактнее некоторых микрокаров. Дизайн автомобиля нельзя назвать выдающимся, однако короткий кузов, вертикальный нос и плоские стеклянные поверхности создают утилитарный, почти "внедорожный" вид.

Меньше веса - меньше углерода

Dacia Hipster весит всего 800 кг, что примерно на 20% меньше серийной модели Spring. Такая масса достигнута благодаря упрощенной конструкции, использованию переработанных материалов (например покрытие Starkle) и минимализма в деталях - даже дверные ручки заменены ремешками.

Внутри - максимум функциональности. Здесь использована система YouClip, которая позволяет фиксировать аксессуары на 11 точках (подстаканники, фонари, держатели и т.д.). Подобное решение уже есть в Duster, продаваемом в Украине. Вместо большого экрана - смартфон водителя, который выполняет роль ключа, навигатора и мультимедиа через Bluetooth-динамик.

Компания пока не раскрывает емкость батареи, но описывает запас хода как достаточный, поскольку Hipster рассчитан на реальные потребности водителей. Согласно исследованиям, 94% французов проезжают менее 40 км в день, поэтому Hipster будет иметь запас хода около 90–100 км – этого достаточно для двух-трех дней активного пользования без подзарядки.

Доступная электромобильность

Dacia подчеркивает, что средняя цена новых автомобилей в Европе выросла на 77% за последние 15 лет. Серийная модель Hipster должна стать электрокаром, который позволит людям передвигаться без перерасхода. Ожидается, что она будет дешевле Dacia Spring, цена которой в Европе начинается от €17 000.

Также интересно: Новый Renault Trafic доступен в Украине в двух версиях: какая цена

Хотя пока это только концепт, компания намекает на готовность запустить Hipster в производство - если европейское законодательство позволит продажу сверхкомпактных авто. Это может стать переломным моментом на рынке бюджетных электромобилей.