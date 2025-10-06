Dacia показала новий Hipster – потенційно найдешевший електромобіль у Європі

Концепт Dacia Hipster — це спроба переосмислити ідею “народного авто” для епохи електромобілів. Він орієнтований на простоту, легкість і доступність — без складних технологій, що підвищують ціну. Очільники компанії кажуть, що надихались легендарними Citroën 2CV та Fiat Panda — максимально простими, функціональними машинами.

Hipster створений із думкою про щоденні поїздки містом. Його довжина — лише 3 метри, ширина — 1,55 м, висота — 1,54 м, що робить його навіть компактнішим за деякі мікрокари. Дизайн автівки не можна назвати видатним, проте короткий кузов, вертикальний ніс і плоскі скляні поверхні створюють утилітарний, майже "позашляховий" вигляд.

Менше ваги — менше вуглецю

Dacia Hipster важить лише 800 кг, що приблизно на 20% менше за серійну модель Spring. Така маса досягнута завдяки спрощеній конструкції, використанню перероблених матеріалів (як-от покриття Starkle) та мінімалізму в деталях — навіть дверні ручки замінено ремінцями.

Усередині — максимум функціональності. Тут використана система YouClip, яка дозволяє фіксувати аксесуари на 11 точках (підсклянники, ліхтарі, тримачі тощо). Подібне рішення вже є в Duster, що продається в Україні. Замість великого екрану — смартфон водія, який виконує роль ключа, навігатора і мультимедіа через Bluetooth-динамік.

Компанія поки не розкриває ємність батареї, але описує запас ходу як достатній, оскільки Hipster розрахований на реальні потреби водіїв. Згідно з дослідженнями, 94% французів проїжджають менше ніж 40 км на день, тож Hipster матиме запас ходу близько 90–100 км — цього достатньо для двох-трьох днів активного користування без підзарядки.

Доступна електромобільність

Dacia підкреслює, що середня ціна нових автомобілів у Європі зросла на 77% за останні 15 років. Серійна модель Hipster має стати електрокаром, який дозволить людям пересуватися без перевитрат. Очікується, що вона буде дешевшою за Dacia Spring, ціна якої в Європі починається від €17 000.

Хоча наразі це лише концепт, компанія натякає на готовність запустити Hipster у виробництво — якщо європейське законодавство дозволить продаж надкомпактних авто. Це може стати переломним моментом на ринку бюджетних електромобілів.