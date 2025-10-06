Найпопулярніший в Європі хетчбек Dacia Sandero оновився: фото

Як пише Motor1, візуально оновлені Sandero та Sandero Stepway відрізняються від попередників сучасними акцентами, як от світлодіодною оптикою з T-подібним світловим підписом як у Duster, інакшою решіткою радіатора, більш фактурним бампером, новими LED-ліхтарями, що нагадують стиль Renault 5 E-Tech, а також новими кольорами кузова Amber Yellow та Sandstone.

Версія Sandero Stepway, як і раніше, вирізняється підвищеним кліренсом, чорними накладками на кузові, пластиковим захистом двигуна та окантовці протитуманних фар, виготовленим із запатентованого матеріалу Dacia під назвою “Starkle”, який містить 20 відсотків переробленого пластику.

Інтер’єр

Інтер'єр також має нові елементи дизайну. Серед них:

тканинні вставки у панелі приладів,

нові сидіння та варіанти оббивки,

10,1-дюймова мультимедіа з навігацією,

бездротова зарядка смартфонів,

цифрова панель приладів на 7 дюймів.

Українці могли побачити подібні елементи в салоні Renault Duster, що офіційно представлений на нашому ринку. Крім того, Sandero отримав нові опції, як от автоматичне дальнє світло, камера заднього виду й електроскладання дзеркал. Також усі комплектації моделі оснащені сучасними системами допомоги водієві, зокрема, автоматичним екстреним гальмуванням з виявленням пішоходів, велосипедистів і мотоциклів, а також системою контролю сонливості водія.

Двигуни

Dacia Sandero пропонуватиметься з п’ятьма варіантами силових установок. Найголовніше оновлення – поява гібридної версії Hybrid 155 для Sandero Stepway. Вона використовує 1,8-літровий бензиновий мотор на 109 к.с. в парі з багаторежимною АКПП та два електродвигуни, що генерують сукупну потужність в 155 к.с. та 170 Нм крутного моменту.

Автовиробник каже, що запуск та старт руху, а також 80% поїздок в місті відбуваються на електротязі. Інші 4 версії включають: Eco-G 120 – турбомотор об’ємом 1,2 літра на зрідженому газі (LPG), що вперше доступний з автоматом EDC, нову TCE 100, а також TCE 110 й SCe 65, що були доступні раніше.

Ціни

Поки що Dacia не оголосила офіційні ціни на рестайлінг. В Німеччині нинішній Sandero коштує від 12 490 євро, а Stepway – від 15 190 євро. Очікується, що ціни трохи виростуть. Щодо України, то Dacia офіційно не продається в нашій країні. Однак, Renault Group пропонує седан Renault Taliant, який є аналогом Logan, компактний кросовер Kardian та бестселер серед сегмента B-SUV – Duster.