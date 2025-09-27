В Києві провели масштабний тест-драйв автомобілів Renault: відео

Звичайні водії оцінювали поведінку та характер автомобілів під час поїздок в місті та на пересіченій місцевості, а також комфорт від перебування на задньому ряду. В кінці поїздки автори порівняли витрату пального за даними бортового комп’ютера з реальними витратами “по баку”.

Для тест-драйву були доступні усі моделі Renault, а саме:

Renault Duster 1.2 (м’який гібрид) + 6МКПП, 4WD, 130 к.с., 230 Нм;

Renault Duster 1.5 dCi (дизель) + 6МКПП, 2WD, 115 к.с., 250 Нм;

Renault Duster 1.3 TCe (бензин) + 7EDC, 2WD, 150 к.с., 250 Нм;

Renault Kardian 1.0 TCe (бензин) + CVT, 2WD, 100 к.с., 142 Нм;

Renault Taliant 1.0 TCe (бензин) + CVT, 2WD, 100 к.с., 142 Нм.

Автомобілі для тесту надані столичними дилерськими центрами “Кий Авто” та “Арма Моторс Київ”.

Автомобілі подолали маршрут довжиною в 100 кілометрів, який включав міський рух з заторами на Подолі, змішаний цикл під час поїздки Кільцевою дорогою Києва, а також ділянки з грунтовим покриттям.

“Народні експерти” за підсумками тест-драйву виставляли відповідну оцінку тестовим автомобілям у кожній з категорії. Найчастіше вони залишали схвальні відгуки про керованість та підвіску моделей Renault, однак також окреслили декілька мінусів. Серед них – жорсткі матеріали в салоні, хоча в моделях такої цінової категорії це цілком нормально. Також думки експертів розділились між різними силовими агрегатами “Дастерів”.

Водночас тест на витрати показав, що бортові комп’ютери в автомобілях Renault досить точні: реальна розбіжність з заміром “по баку” становила лише 0,5 літрів. Найбільш економним виявився Renault Duster з 1,5-літровим дизелем, тоді як найвищі витрати мав Renault Taliant. Усі оцінки експертів, а також показники споживання пального, наведені в таблицях вище.