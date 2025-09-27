В Киеве провели масштабный тест-драйв автомобилей Renault: видео

Обычные автолюбители оценивали поведение и характер автомобилей во время поездок в городе и на пересеченной местности, а также комфорт от пребывания на заднем ряду. В конце поездки авторы сравнили расход топлива по данным бортового компьютера с реальным расходом “по баку”.

Также интересно: Украинцы на трассе подсчитали расход бензинового, дизельного, газового и электроавто: неожиданные результаты

Для тест-драйва были доступны все модели Renault, а именно:

Renault Duster 1.2 (мягкий гибрид) + 6МКПП, 4WD, 130 л.с., 230 Нм;

Renault Duster 1.5 dCi (дизель) + 6МКПП, 2WD, 115 л.с., 250 Нм;

Renault Duster 1.3 TCe (бензин) + 7EDC, 2WD, 150 л.с., 250 Нм;

Renault Kardian 1.0 TCe (бензин) + CVT, 2WD, 100 л.с., 142 Нм;

Renault Taliant 1.0 TCe (бензин) + CVT, 2WD, 100 л.с., 142 Нм.

Автомобили предоставлены дилерскими центрами "Кий Авто" и "Арма Моторс Киев".

Автомобили преодолели маршрут длиной в 100 километров, который включал городское движение с пробками на Подоле, смешанный цикл во время поездки по Кольцевой дороге Киева, а также дорога с грунтовым покрытием.

“Народные эксперты” по итогам тест-драйва они выставили соответствующую оценку тестовым автомобилям в каждой из категории. Они оставляли преимущественно положительные отзывы об управляемости и подвеске моделей Renault, однако также обозначили несколько минусов. Среди них – жесткие материалы в салоне, однако в моделях такой ценовой категории это вполне нормально. Также мнения разошлись касательно силовых агрегатов “Дастеров”.

Читайте также: Продавцы-конкуренты сравнили Renault Duster и Suzuki S-Cross: видео

В то же время тест на расход показал, что бортовые компьютеры в автомобилях Renault достаточно точны: реальное расхождение с замером “по баку” составило всего 0,5 литров. Наиболее экономным оказался Renault Duster с 1,5-литровым дизелем, тогда как самый высокий расход имел Renault Taliant. Все оценки экспертов, а также показатели потребления топлива приведены в таблицах выше.