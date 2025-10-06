Самый популярный хэтчбек в Европе Dacia Sandero оновился: фото

Как пишет Motor1, визуально обновленные Sandero и Sandero Stepway отличаются от предшественников современными акцентами, такими как светодиодной оптикой с T-образной световой подписью как у Duster, иной решеткой радиатора, более фактурным бампером, новыми LED-фонарями, напоминающими стиль Renault 5 E-Tech, а также новыми цветами кузова Amber Yellow и Sandstone.

Читайте также: Как выглядит Duster в версии пикап: фото

Версия Sandero Stepway, по-прежнему, отличается повышенным клиренсом, черными накладками на кузове, пластиковой защитой двигателя и окантовке противотуманных фар, изготовленным из запатентованного материала Dacia под названием “Starkle”, который содержит 20 процентов переработанного пластика.

Интерьер

Интерьер также имеет новые элементы дизайна. Среди них:

тканевые вставки в панели приборов,

новые сиденья и варианты обивки,

10,1-дюймовая мультимедиа с навигацией,

беспроводная зарядка смартфонов,

цифровая панель приборов на 7 дюймов.

Украинцы могли увидеть подобные элементы в салоне Renault Duster, который официально представлен на нашем рынке. Кроме того, Sandero получил новые опции, такие как автоматический дальний свет, камера заднего вида и электроскладывание зеркал. Также все комплектации модели оснащены современными системами помощи водителю, в частности, автоматическим экстренным торможением с обнаружением пешеходов, велосипедистов и мотоциклов, а также системой контроля сонливости водителя.

Полезно: Новый Renault Trafic появился в Украине в двух версиях: какая цена

Двигатели

Dacia Sandero будет предлагаться с пятью вариантами силовых установок. Самое главное обновление – появление гибридной версии Hybrid 155 для Sandero Stepway. Она использует 1,8-литровый бензиновый мотор на 109 л.с. в паре с многорежимной АКПП и два электродвигателя, генерирующих совокупную мощность в 155 л.с. и 170 Нм крутящего момента.

Автопроизводитель говорит, что запуск и старт движения, а также 80% поездок в городе происходят на электротяге. Другие 4 версии включают: Eco-G 120 – турбомотор объемом 1,2 литра на сжиженном газе (LPG), впервые доступен с автоматом EDC, новую TCE 100, а также TCE 110 и SCe 65, что были доступны ранее.

Также интересно: В Киеве провели масштабный тест-драйв автомобилей Renault: видео

Цены

Пока Dacia не объявила официальные цены на рестайлинг. В Германии нынешний Sandero стоит от 12 490 евро, а Stepway – от 15 190 евро. Ожидается, что цены немного вырастут. Относительно Украины,то Dacia официально не продается в нашей стране. Однако, Renault Group предлагает седан Renault Taliant, который является аналогом Logan, компактный кроссовер Kardian и бестселлер среди сегмента B-SUV – Duster.