В Украине стартовали продажи нового Renault Kardian

Renault Kardian – это совершенно новый компактный кроссовер B-сегмента в линейке компании Renault на украинском рынке. Он доступен для заказа исключительно с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем на выбор с механической 5-ступенчатой КПП или вариатором.

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Модель предлагается в трех комплектациях: evolution, techno и iconic. Стоимость автомобиля начального уровня оснащения с механической коробкой передач начинается от 722 900 гривен. В то же время за автомобиль с АКПП просят от 776 900 грн.

Компактный кроссовер Kardian является одной из трех новых моделей, которые были представлены украинским подразделением Renault осенью 2024 года. Вместе с ним модельный ряд компании пополнили седан Taliant и новый внедорожник Duster третьего поколения.