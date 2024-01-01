В Україні стартували продажі нового Renault Kardian

Renault Kardian – це абсолютно новий компактний кросовер B-сегменту в лінійці компанії Renault на українському ринку. Він доступний для замовлення виключно з 1,0-літровим трициліндровим двигуном на вибір з механічною 5-ступеневою КПП або варіатором.

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Модель пропонується у трьох комплектаціях: evolution, techno й iconic. Вартість автівки початкового рівня оснащення з механічною коробкою передач починається від 722 900 гривень. Водночас за автомобіль з АКПП просять від 776 900 грн.

Компактний кросовер Kardian є однією з трьох нових моделей, що були представлені українським підрозділом Renault восени 2024 року. Разом з ним модельний ряд компанії поповнили седан Taliant та новий позашляховик Duster третього покоління.