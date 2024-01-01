Подразделение Renault готовит электромобиль ценой до 18 тысяч евро

Как отмечает Autocar, новая модель разрабатывается как преемник Dacia Spring, но в отличие от нее, будет собираться не в Китае, а в Европе. Генеральный директор Renault Group сообщил журналистам, что стоимость электромобиля составит менее 18 тысяч евро.

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Тот факт, что модель будут производить в Европе также означает, что автопроизводитель избежит импортных тарифов, наложенных правительством ЕС на авто китайской сборки. Лука де Мео также отметил, что на разработку модели будет потрачено всего 16 месяцев.

Dacia Spring

Ожидается, что новинка предложит значительно лучшие характеристики, чем текущий Dacia Spring, что основана на платформе CMF-A. По слухам, будущий электромобиль будет использовать архитектуру AMPR Small, лежащую в основе бестселлеров Renault 5 и Renault 4.

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Новый электромобиль дебютирует в 2026 году и станет самым маленьким предложением в линейке бренда. Также в ближайшие два года Dacia представит два новых авто C-класса, а также электрическую версию Sandero.