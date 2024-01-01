Duster получит гибридный мотор с заводским ГБО

Как сообщает Motor.es, Dacia работает над новыми технологиями, которые увидят свет в ближайшие годы. Одной из главных новинок является новое поколение битопливных двигателей. Компания продолжит поддерживать LPG (сжиженный нефтяной газ) как доступную альтернативу электрифицированным автомобилям.

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Автопроизводитель собирается создавать уникальные полноприводные внедорожники, сочетая технологию мягких гибридов (MHEV) и LPG. Об этом свидетельствуют новые шпионские фотографии странного прототипа Dacia Duster. Заметно, что автомобиль имеет логотип Renault, поскольку на некоторых рынках, в частности в Украине, кроссовер продается под эгидой французского бренда.

Renault Group уже начала дорожные испытания прототипов, оснащенных новым газобензиновым двигателем, а это означает, что полноприводный Duster с 1,2-литровым мотором ECO-G и 48-вольтовой системой MHEV вскоре станет реальностью. Возможно, такая версия когда-то появится и на нашем рынке.

Сообщается, что силовая установка будет выдавать 150 л.с. и работать в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением EDC. Интересно, что кроссовер получит 48-вольтовый электромотор на задней оси, который и будет образовывать систему полного привода.

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В общем, трансмиссия новой версии Duster будет работать подобно Jeep Avenger 4xe. Также ожидается, что новая силовая установка пополнит линейку флагманского кроссовера Dacia Bigster. По прогнозам, новый двигатель ECO-G MHEV 4x4 будет анонсирован до конца этого года или, самое позднее, в начале 2026 года.