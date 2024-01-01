Duster отримає гібридний двигун з заводським ГБО

Як повідомляє Motor.es, Dacia працює над новими технологіями, які побачать світ у найближчі роки. Однією з головних новинок є нове покоління біпаливних двигунів. Компанія продовжить підтримувати LPG (скраплений нафтовий газ) як доступну альтернативу електрифікованим автомобілям.

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Автовиробник збирається створювати унікальні повнопривідні позашляховики, поєднуючи технологію м’яких гібридів (MHEV) й LPG. Про це свідчать нові шпигунські фотографії дивного прототипу Dacia Duster. Помітно, що автівка має логотип Renault, оскільки на деяких ринках, зокрема в Україні, кросовер продається під егідою французського бренду.

Renault Group вже розпочала дорожні випробування прототипів, оснащених новим газобензиновим двигуном. Це означає, що повнопривідний Duster з 1,2-літровим мотором ECO-G й 48-вольтовою системою MHEV незабаром стане реальністю. Можливо, така версія колись з’явиться й на нашому ринку.

Повідомляється, що силова установка видаватиме 150 к.с. й працюватиме в парі з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням EDC. Цікаво, що кросовер отримає 48-вольтовий електромотор на задній осі, який і утворюватиме систему повного приводу.

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Загалом, трансмісія нової версії Duster працюватиме подібно до Jeep Avenger 4xe. Також очікується, що нова силова установка поповнить лінійку флагманського кросовера Dacia Bigster. За прогнозами, новий двигун ECO-G MHEV 4x4 буде анонсований до кінця цього року або, найпізніше, на початку 2026 року.