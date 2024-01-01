Что известно об электрическом Dacia Sandero: подробности

Dacia Sandero является самым популярным новым автомобилем в Европе 2024 года. Однако, компания хочет иметь подобный успех и на рынке электромобилей. Ожидается, что в 2027 году автопроизводитель представит модель 4-го поколения, которая будет включать полностью электрическую версию. Об этом заявил генеральный директор бренда Dacia Денис Ле Вот.

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Текущий Dacia Sandero является одним из самых дешевых хэтчбеков на рынке, поскольку его цена в Европе начинается от 10 тысяч евро. Несмотря на незначительное падение популярности EV в мире, доступный электромобиль от румынского автопроизводителя мог бы удовлетворить потребности многих покупателей.

Руководство компании прекрасно осознает это. Как сообщает Carscoops, глава Dacia сказал, что модель нового поколения будет построена на текущей архитектуре CMF-B, поскольку она до сих пор остается актуальной. Это означает, что автопроизводитель может оснастить электрический Sandero трансмиссией от Renault 4 и Renault 5.

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Однако, чтобы оставаться доступной, модель, вероятно, не будет иметь значительного запаса хода и быстрой зарядки. Ле Вот даже рассказал, что инженеры исследуют различные химические компоненты батарей, чтобы найти доступное решение. Вероятно, именно таким будет аккумулятор на основе натрия.

Dacia Spring

“Каждый производитель автомобилей пытается выпустить свое лучшее решение, что означает 500-600 км запаса хода и 20-минутную зарядку на шоссе, не так ли? Мы точно не собираемся этого делать. Почему? Потому что у нас здесь социальная роль. Наша работа заключается в доступной мобильности, включая электромобили. Поэтому мы и создали кроссовер Sping”, – сказал он.

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К слову, Dacia Spring дебютировала в 2020 году и получила обновление в прошлом году. Городской компактный кроссовер несколько меньше текущего Sandero, и является одним из самых дешевых новых электромобилей в Европе. Он оснащен аккумулятором емкостью 26,8 кВт-ч и одним электродвигателем мощностью 44 или 64 лошадиных сил. Максимальная мощность зарядки в топовой версии составляет всего 30 кВт.