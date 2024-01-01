Що відомо про електричний Dacia Sandero: подробиці

Dacia Sandero є найпопулярнішим новим автомобілем в Європі 2024 року. Однак, компанія хоче мати подібний успіх й на ринку електромобілів. Очікується, що у 2027 році автовиробник презентує модель 4-го покоління, яка включатиме повністю електричну версію. Про це заявив генеральний директор бренду Dacia Деніс Ле Вот.

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Поточний Dacia Sandero є одним з найдешевших хетчбеків на ринку, оскільки його ціна в Європі починається від 10 тисяч євро. Попри незначне падіння популярності EV у світі, доступний електромобіль від румунського автовиробника міг би задовольнити потреби багатьох покупців.

Керівництво компанії чудово усвідомлює це. Як повідомляє Carscoops, очільник Dacia сказав, що модель нового покоління буде побудована на поточній архітектурі CMF-B, оскільки вона досі залишається актуальною. Це означає, що автовиробник може оснастити електричний Sandero трансмісією від Renault 4 та Renault 5.

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Однак, аби залишатися доступною, модель, ймовірно, не матиме значного запасу ходу та швидкої зарядки. Ле Вот навіть розповів, що інженери досліджують різні хімічні компоненти батарей, аби знайти найдоступніше рішення. Ймовірно, саме таким буде акумулятор на основі натрію.

Dacia Spring

“Кожен виробник автомобілів намагається випустити своє найкраще рішення, що означає 500-600 км запасу ходу та 20-хвилинну зарядку на шосе, чи не так? Ми точно не збираємося цього робити. Чому? Тому що у нас тут соціальна роль. Наша робота полягає в доступній мобільності, включаючи електромобілів. Тому ми й створили кросовер Sping”, – сказав він.

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До слова, Dacia Spring дебютувала у 2020 році й отримала оновлення минулого року. Міський компактний кросовер дещо менший за поточний Sandero, і є одним із найдешевших нових електромобілів у Європі. Він оснащений акумулятором ємністю 26,8 кВт-год і одним електродвигуном потужністю 44 або 64 кінських сил. Максимальна потужність зарядки у топовій версії становить лише 30 кВт.