Підрозділ Renault готує електромобіль ціною до 18 тисяч євро

Як зазначає Autocar, нова модель розробляється як наступник Dacia Spring, але на відміну від неї, збиратиметься не в Китаї, а в Європі. Генеральний директор Renault Group повідомив журналістам, що вартість електромобіля становитиме менше ніж 18 тисяч євро.

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Той факт, що модель виготовлятимуть в Європі також означає, що автовиробник уникне імпортних тарифів, накладених урядом ЄС на авто китайської збірки. Лука де Мео також зазначив, що на розробку моделі буде витрачено всього 16 місяців.

Dacia Spring

Очікується, що новинка запропонує значно кращі характеристики, ніж поточний Dacia Spring, що заснована на платформі CMF-A. За чутками, майбутній електромобіль використовуватиме архітектуру AMPR Small, що лежить в основі бестселерів Renault 5 та Renault 4.

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Новий електромобіль дебютує у 2026 році й стане найменшою пропозицією в лінійці бренду. Також в найближчі два роки Dacia презентує два нових авто C-класу, а також електричну версію Sandero.