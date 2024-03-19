Латвийская компания Dartz со штаб-квартирой в Риге готовится выдать на-гора очередной шедевр своего VIP-транспорта, которым восхищается весь мир и выстраивалась очередь: анонсированный внедорожник Dartz Prombron Iron Diamond CLV выглядит как мачо.

Производственное подразделение компании Dartz Prombron по выпуску VIP-бронеавтомобилей раскрыло некоторые подробности новейшей версии. Она сохраняет основные черты и элементы дизайна своих предшественников. При этом разработчики не скрывают, что позаимствовали основу у Lamborghini Urus.

Не держат они в тайне и потрясающую стоимость своего новичка, которого оценили в 2,5 миллиона евро, то есть 2,72 миллиона долларов. И хотя нигде о заказчике не упоминается, можно быть уверенным, что Prombron "на склад" не работает – товар штучный, эксклюзивный и дорогой.

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Очевидно, новичок уже имеет владельца, имя которого прибалты не афишируют. Они вообще не прибегают к раскрытию своих клиентов, упоминая в релизах только разве что географический намек, пол или профессиональную принадлежность, как вот "угольный магнат из Китая".



В Dartz говорят, что внедорожник возник в результате "слияния грубой силы Lamborghini LM002 с утонченной изысканностью современной техники". В работе новый Prombron будто сочетает в себе "головокружительную производительность спортивного автомобиля, надежную выносливость военного танка и отшлифованную роскошь Lamborghini Urus".

В пресс-релизе говорится о том, что на опубликованных изображениях видно новый Prombron Iron Diamond от Lamborghini. Правда, при более детальном изучении снимков модели, снятой на Лазурном берегу, в чертах нового внедорожника угадывается оригинальный Prombron начала 2010-х годов, в т.ч. с фотосессии в Альпах 2011 года.

Несмотря на то, что пропорции Prombron очень отличаются, Dartz может применить подобный подход к дизайну Lamborghini, сохраняя шасси и ключевые компоненты. Если компании удалось превратить Urus в Prombron, то внедорожник, скорее всего, унаследует 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который в стандартной комплектации может выдавать до 657 лошадиных сил (490 кВт / 666 л.с.).

Как помните, предыдущие модели Dartz, которыми управлял Барон Коэн в фильме "Диктатор" 2012 года о генерале Алладине, базировались на Hummer H2 и Mercedes-Benz GLS.

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Официально Dartz уклонился от показа визуализации интерьера, но пообещал вскоре открыть "мир непревзойденной роскоши и эксклюзивности". Учитывая склонность латвийского бренда к роскоши во всех без исключения моделях VIP-транспорта, салон нового Prombron также будет украшен драгоценными материалами, в т.ч. металлами высшей пробы и кожей из экзотических животных.

Отдельные эксперты склоняются к мнению, что на новый Dartz Prombron Iron Diamond CLV по цене 2,5 миллиона евро (около 2,72 миллиона долларов по текущему курсу обмена) заказчика еще нет. Мол, очень дорого. Относительно стоимости, то здесь ценник, несомненно, очень высокий. Но автомобиль на складе пылиться точно не будет, даже если производился не под заказ. Выкупят даже несмотря на то, что новичок практически добрался до ценника одного из самых дорогих внедорожников мира, и приблизился по стоимости к Bugatti.

Фото: Dartz