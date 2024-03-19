Латвійська компанія Dartz зі штаб-квартирою у Ризі готується видати на-гора черговий шедевр свого VIP-транспорту, яким захоплюється весь світ і вишукувалася черга: анонсований позашляховик Dartz Prombron Iron Diamond CLV виглядає як мачо.

Виробничий підрозділ компанії Dartz Prombron з випуску VIP-бронеавтомобілів розкрив деякі подробиці найновішої версії. Вона зберігає основні риси та елементи дизайну своїх попередників. При цьому розробники не приховують, що запозичили основу у Lamborghini Urus.

Не тримають вони в таємниці й приголомшливу вартість свого новачка, якого оцінили у 2,5 мільйона євро, тобто 2,72 мільйона доларів. І хоча про замовника ніде не згадується, можна бути впевненим, що Prombron "на склад" не працює – товар штучний, ексклюзивний і дорогий.

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Вочевидь, новачок вже має власника, ім’я якого прибалти не афішують. Вони взагалі не вдаються до розкриття своїх клієнтів, згадуючи в релізах лише хіба що географічний натяк, стать чи фахову належність, як от "вугільний магнат з Китаю".



В Dartz кажуть, що позашляховик виник у результаті "злиття грубої сили Lamborghini LM002 з витонченою вишуканістю сучасної техніки". У роботі новий Prombron ніби поєднує в собі "запаморочливу продуктивність спортивного автомобіля, надійну витривалість військового танка та відшліфовану розкіш Lamborghini Urus".

У прес-релізі йдеться про те, що на опублікованих зображеннях видно новий Prombron Iron Diamond від Lamborghini. Щоправда, при детальнішому вивченні знімків моделі, знятої на Лазурному березі, в рисах нового позашляховика вгадується оригінальний Prombron початку 2010-х років, у т.ч. з фотосесії в Альпах 2011 року.

Попри те, що пропорції Prombron дуже відрізняються, Dartz може застосувати подібний підхід до дизайну Lamborghini, зберігаючи шасі та ключові компоненти. Якщо компанії вдалося перетворити Urus на Prombron, то позашляховик, швидше за все, успадкує 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, який у стандартній комплектації може видавати до 657 кінських сил (490 кВт / 666 к.с.).

Як пригадуєте, попередні моделі Dartz, якими керував Барон Коен у фільмі «Диктатор» 2012 року про генерала Аладіна, базувалися на Hummer H2 і Mercedes-Benz GLS.

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Офіційно Dartz уник показу візуалізації інтер’єру, але пообіцяв невдовзі відкрити "світ неперевершеної розкоші та ексклюзивності". Враховуючи схильність латвійського бренду до розкоші в усіх без винятку моделях VIP-транспорту, салон нового Prombron також буде оздоблено дорогоцінними матеріалами, в т.ч. металами вищої проби та шкірою з екзотичних тварин.

Окремі експерти схиляються до думки, що на новий Dartz Prombron Iron Diamond CLV за ціною 2,5 мільйони євро (близько 2,72 мільйона доларів за поточним курсом обміну) замовника ще немає. Мовляв, дуже дорого. Щодо вартості, то тут цінник, безсумнівно, дуже високий. Але автомобіль пилом на складі припадати точно не буде, навіть якщо вироблявся не під замовлення. Викуплять навіть попри те, що новачок практично дістався порогу одного із найдорожчих позашляховиків у світі й наблизився за вартістю до Bugatti.

Фото: Dartz