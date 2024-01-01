Дебютировал новый Ford Ranger Super Duty

Модель будет доступна только на отдельных азиатских рынках и в Австралии. Как отмечает Carscoops, улучшенный Ranger имеет более высокий клиренс, чем обычная модель, более широкую колею с расширенными крыльями и ездит на новых 33-дюймовых вездеходных шинах General Grabber.

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Команда дизайнеров Ford разработала для него новый капот с тиснением “Super Duty”. Пикап также стандартно оснащен стальным передним бампером и другими внедорожными деталями, такими как шноркель и точки для крепления дополнительного освещения.

Новый Ford Ranger Super Duty может буксировать до 4500 кг, что является существенным улучшением по сравнению с показателем в 3500 кг у обычной модели. Модель будет предлагаться в версиях с одинарной, двойной и увеличенной двойной кабиной.

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Ранее существовали слухи, что Ranger Super Duty получит тот же двигатель, что и Ranger Raptor, однако это не так. Пикап будет предлагаться с тем же 3,0-литровым турбодизелем V6, что и стандартная модель. Инженеры Ford модифицировали его, хотя автопроизводитель не раскрывает показателей мощности.

Среди других особенностей – 130 литровый бак, блокировка переднего и заднего дифференциалов, усиленное шасси и встроенные весы, которые могут измерять нагрузку на кузов. Стоимость новинки будет объявлена позже.