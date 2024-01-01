Ford Focus будет снят с производства уже в ноябре

Как сообщает Motor1, культовые модели Ford в Европе умирают, поскольку Mondeo был снят с производства в апреле 2022 года, Fiesta – в июле 2023 года, а уже в ноябре этого года подобная судьба ждет Focus.

Читайте также: Прототип культового Ford GT40, выигравшего Ле-Ман 1967 года, выставили на продажу

Сейчас все желающие все еще могут сконфигурировать собственный Focus мечты, но с приближением завершения производства на заводе в Саарлуисе в Германии прием заказов будет закрыт. После этого клиенты будут ограничены в выборе из тех автомобилей, что останутся на складе.

Конец производства модели на самом деле знаменует собой конец эры для Ford в Европе, поскольку Focus имел важное значение для компании с момента дебюта модели первого поколения в 1998 году. Модель пришла на замену Escort и всегда предлагала отличное соотношение цены, качества и уровня оснащения.

Кроме того, тот факт, что модель покидает конвейер, означает также, что автофанаты навсегда потеряют один из лучших хот-хэтчей Focus ST. Эта модель была одной из последних, что были доступны с механической КПП. Напоследок, смерть Focus выгодна конкурентам из VW Group с моделями Golf, Leon и A3, а также Toyota с ее Corolla.

Также интересно: Трамп включил заднюю: импортные пошлины на автомобили в США отменены

Но почему Ford вычеркивает Focus из своей линейки? Генеральный директор Джим Фарли ранее заявил, что это “выход из бизнеса скучных автомобилей к бизнесу культовых автомобилей”. В своем интервью в прошлом году он признался, что такие автомобили, как Fiesta и Mondeo, “нравятся многим клиента”, но суровая реальность заключается в том, что Ford не зарабатывает достаточно денег, чтобы оправдать будущие инвестиции.

Простыми словами, глава Ford считает, что сосредоточение на Bronco, Raptor і Mustang гораздо выгоднее для бренда. Конечное намерение компании – сделать Ford “Porsche для бездорожья”. Это довольно смелое решение от руководства автопроизводителя, однако показатели продаж свидетельствуют, что Ford переживает кризис.

Читайте также: Ford тестирует новый Ranger Super Duty в Европе

В прошлом году Ford продал 426 307 автомобилей в Европе, что на 17% ниже, чем аналогичный показатель за 2023 год. Поскольку в этом году Focus исчезнет, перспективы на 2026 год не являются достаточно оптимистичными. Однако, компания имеет достаточно широкую линейку, которая насчитывает Puma, Puma Gen-E, Kuga, Mustang Mach-E, Explorer и Capri, поэтому ожидать кардинального падения также не стоит.