Ford Focus буде знятий з виробництва вже в листопаді

Як повідомляє Motor1, культові моделі Ford у Європі вмирають, оскільки Mondeo був знятий з виробництва у квітні 2022 року, Fiesta – у липні 2023 року, а вже в листопаді цього року подібна доля чекає на Focus.

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Наразі усі охочі все ще можуть сконфігурувати власний Focus мрії, але з наближенням завершення виробництва на заводі в Саарлуїсі в Німеччині прийом замовлень буде закриті. Після цього клієнти будуть обмежені у виборі з тих автівок, що залишаться на складі.

Кінець виробництва моделі насправді знаменує собою кінець ери для Ford у Європі, оскільки Focus мав важливе значення для компанії з моменту дебюту моделі першого покоління в 1998 році. Модель прийшла на заміну Escort й завжди пропонувала чудове співвідношення ціни, якості та рівня оснащення.

Крім того, той факт, що модель покидає конвеєр, означає також, що автофанати назавжди втратять один з найкращих хот-хетчів Focus ST. Ця модель була однією з останніх, що були доступні з механічною КПП. Наостанок, смерть Focus вигідна конкурентам з VW Group з моделями Golf, Leon та A3, а також Toyota з її Corolla.

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Але чому Ford викреслює Focus зі своєї лінійки? Генеральний директор Джим Фарлі раніше заявив, що це “вихід із бізнесу нудних автомобілів до бізнесу культових автомобілів”. У своєму інтерв’ю минулого року він зізнався, що такі автомобілі, як Fiesta та Mondeo, “подобаються багатьом клієнта”, але сувора реальність полягає в тому, що Ford не заробляє достатньо грошей, щоб виправдати майбутні інвестиції.

Простими словами, очільник Ford вважає, що зосередження на Bronco, Raptor і Mustang набагато вигідніше для бренду. Кінцевий намір компанії – зробити Ford “Porsche для бездоріжжя”. Це досить сміливе рішення від керівництва автовиробника, проте показники продажів свідчать, що Ford переживає кризу.

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Торік Ford продав 426 307 автівок в Європі, що на 17% нижче, ніж аналогічний показник за 2023 рік. Оскільки цього року Focus зникне, перспективи на 2026 рік не є досить оптимістичними. Проте, компанія має досить широку лінійку, яка налічує Puma, Puma Gen-E, Kuga, Mustang Mach-E, Explorer та Capri, тому очікувати кардинального падіння також не варто.