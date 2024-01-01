Ford тестує новий Ranger Super Duty в Європі

Шпигуни Autoevolution поділились свіжими зображеннями прототипа пікапа з односекційною кабіною, що проходив випробування неподалік Полярного кола на півночі Європи.

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Тестовий прототип Super Duty виглядає майже так само, як стандартний Ranger, але відрізняється інакшим бампером та передньою решіткою, а також дещо іншим вантажним відсіком, що дозволяє перевозити габаритніші вантажі. Також варто очікувати, що пікап має посилену раму, оскільки ця версія буде найпотужнішою в лінійці.

Ford не розкриває додаткових деталей, але Ranger Super Duty може пропонуватися з твін-турбо 3,0-літровим EcoBoost V6 від Raptor. В Австралії він видає 397 к.с. й 583 Нм крутного моменту. Водночас потенційні покупці можуть розраховувати на буксирувальну здатність в 4500 кілограмів.

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Збиратимуть Ranger Super Duty в Таїланді, а продаватись він буде на азійських ринках та в Австралії. У Європі та Північній Америці модель не буде представлена. Очікується, що презентація новинки від Ford відбудеться у 2026 році.