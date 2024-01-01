Ford тестирует новый Ranger Super Duty в Европе

Шпионы Autoevolution поделились свежими изображениями прототипа пикапа с односекционной кабиной, проходившее испытание неподалеку от Полярного круга на севере Европы.

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Тестовый прототип Super Duty выглядит почти так же, как стандартный Ranger, но отличается другим бампером и передней решеткой, а также несколько другим грузовым отсеком, что позволяет перевозить более габаритные грузы. Также стоит ждать, что пикап имеет усиленную раму, поскольку эта версия будет самой мощной в линейке.

Ford не раскрывает дополнительных деталей, но Ranger Super Duty может предлагаться с твин-турбо 3,0-литровым EcoBoost V6 от Raptor. В Австралии он выдает 397 л.с. и 583 Нм крутящего момента. В то же время, потенциальные покупатели могут рассчитывать на буксировочную способность в 4500 килограммов.

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Собирают Ranger Super Duty в Таиланде, а будет продаваться он на азиатских рынках и в Австралии. В Европе и Северной Америке модель не будет представлена. Ожидается, что презентация новинки от Ford состоится в 2026 году.