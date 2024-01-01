Дебютував новий Ford Ranger Super Duty

Модель буде доступна лише на окремих азіатських ринках та в Австралії. Як зазначає Carscoops, покращений Ranger має вищий кліренс, ніж звичайна модель, ширшу колію з розширеними крилами та їздить на нових 33-дюймових всюдихідних шинах General Grabber.

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Команда дизайнерів Ford розробила для нього новий капот із тисненням “Super Duty”. Пікап також стандартно оснащений сталевим переднім бампером та іншими позашляховими деталями, такими як шноркель та точки для кріплення додаткового освітлення.

Новий Ford Ranger Super Duty може буксирувати до 4500 кг, що є суттєвим покращенням порівняно з показником в 3500 кг у звичайної моделі. Модель пропонуватиметься у версіях з одинарною, подвійною та збільшеною подвійною кабіною.

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Раніше існували чутки, що Ranger Super Duty отримає той самий двигун, що й Ranger Raptor, однак це не так. Пікап пропонуватиметься з тим самим 3,0-літровим турбодизелем V6, що й стандартна модель. Інженери Ford модифікували його, хоча автовиробник не розкриває показників потужності.

Серед інших особливостей – 130 літровий бак, блокування переднього й заднього диференціалів, посилене шасі та вбудовані ваги, що можуть вимірювати навантаження на кузов. Вартість новинки буде оголошена згодом.