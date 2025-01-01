Дело павшего на фронте сына продолжит семейный внедорожник

Галина Тухлян сознательно пошла на такой шаг, заявив что их семья продолжит воевать с врагом именно таким образом: павшего 17 февраля в населенном пункте Ривнополь Донецкой области старшего солдата минометного взвода воинской части А1...8 Дмитрия Тухляна на фронте заменит автомобиль семьи.

О передаче машины на нужды ВСУ рассказал на своей ФБ-странице Славский поселковый совет. Сообщается, что полноприводный автомобиль УАЗ 3163 передан в воинскую часть А4...7.

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Это не то подразделение, где служил сын Галины Тухлян, но ошибки нет, поскольку мать погибшего солдата считает, что на этой войне в Силах обороны чужих боевых частей не бывает. Главное, что машина будет служить для победы.

"Этот поступок является примером невероятной силы духа, глубокого гражданского сознания и искренней любви к Украине. В то время, когда боль потери еще не утихла, Галина находит в себе силы поддерживать защитников, которые защищают свободу и независимость нашего государства, как это делал ее сын", – с благодарностью сказал командир части.

Фото: Славский поселковый совет

Переданный автомобиль не новый, но в добротном техническом состоянии. Он имеет бензиновый двигатель ЗМЗ-409.10 объемом 2.7 литра, мощность которого составляет 128 л.с. при 4400 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент силового агрегата – 218 Нм при 2500 оборотах в минуту.

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Сомнительным в данном случае будет лишь использование газобаллонного оборудования, поскольку даже в прифронтовой зоне станции заправки сжатым газом из колонок типа АГНКС отсутствуют. Однако машина не будет стоять на приколе, так как здесь комбинированная схема питания – бензином или газом.

Внедорожник УАЗ 3163 в кузове универсал имеет пять мест – два в переднем ряду и три во втором. Кроме этого, в задней части салона есть по каждому борту по два боковых откидных сиденья. Таким образом этот автомобиль может перевозить в салоне девять человек (1+1+3+2+2) в полном снаряжении или пятерых плюс багаж.