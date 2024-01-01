Рашисты защитили УАЗ "Буханку" от украинских дронов старыми шинами: фото "аналоговнета"

Правда, выяснить орган модернизации авторам Telegram-канала t.me/exilenova_plus не удалось. Доподлинно известно, что этой модели “аналогов нет“.

Одни говорят, что это разработка инновационного центра "Сколково", другие утверждают, что это творческий задел конструкторского бюро автозавода, где на протяжении 59 лет со дня выпуска первых десяти машин модель УАЗ-452 постоянно совершенствуют.

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Заслуживает внимания версия о том, что это сделали прибывшие на подмогу российским оккупационным войскам корейцы. С присущим им трудолюбием они на свой лад перелицевали "четыреста пятьдесят вторую" в машину переднего края по принципу "Я тебя слепила из того, что было".

Однако предположение о том, что российский прапорщик выделенные бронелисты для обшивки УАЗ-452 образца 1965 года выпуска отвез на приемный пункт металлолома, а полученные деньги присвоил, также заслуживает внимания. Именно из-за этого пошли подручные материалы из лысых шин, которыми прапорщик приказал зашить корпус.

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Если "мангал" удивления не вызывает, то возможность обшить корпус "буханки" протекторными элементами шин с металлокордом является вершиной инновационной технологии. В таком исполнении акцент делался на защиту экипажа машины и ее пассажиров на случай того, когда водитель перепьет.

С шинной обивкой такой автомобиль не пострадает при столкновении с дубом или сосной, его просто мягко будет отбрасывать на противоположный край дороги к другому дереву, не нанося вреда тем, кто внутри. И это похвально.

От мысли использовать покрышки в целостном состоянии, а не элементы их поверхности, как это делают обвесом на портовых буксирах, очевидно, отказались, поскольку там была бы "дырка из бублика", а не защита, что также разумно.

Мастерам надо отдать должное в отношении других стандартов безопасности. Задние плафоны стоп-сигналов и поворотов, передние габаритно-поворотные огни и фары они не зашивали, поскольку так можно нарваться на неприятность со стороны российской ГАИ.

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Однако украинские защитники на такие стандарты безопасности не будут обращать внимания. Если внутри того шино-мангала россияне или корейцы по дороге из тыла российского будут чувствовать себя еще как-то безопасно, то во фронтовой зоне наши ребята этого гарантировать не могут.

У них просто какой-то зуд к поджогу – ведь резина горит хорошо. В случае попадания в такую машину дрона или короткой пулеметно-автоматной очереди с зажигательными пулями та резино-протекторная "буханка" будет гореть значительно лучше, чем с бронезащитой.

И та надпись на зашитой листом жести правой ставни с любимыми буквами рашистов от такого поджога не защитит.

Фото: Telegram-канала t.me/exilenova_plus