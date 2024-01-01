Рашисти захистили УАЗ "Буханку" від українських дронів старими шинами: фото "аналоговнета"

Щоправда, з’ясувати орган модернізації авторам Telegram-каналу t.me/exilenova_plus не вдалося. Достеменно відомо, що цій моделі “аналогов нет“.

Одні кажуть, що це розробка інноваційного центру "Сколково", інші стверджують, що це творчий доробок конструкторського бюро автозаводу, де упродовж 59 років з дня випуску перших десяти машин модель УАЗ-452 постійно удосконалюють.

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Заслуговує на увагу версія про те, що це зробили прибулі на підмогу російським окупаційним військам корейці. З притаманним їм працелюбством вони на свій лад перелицювали "чотириста п’ятдесят другу" в машину переднього краю за принципом "Я тебя слепила из того, что было".

Однак припущення про те, що російський прапорщик виділені бронелисти для обшивки УАЗ-452 зразка 1965 року випуску відвіз на приймальний пункт металобрухту, а отримані гроші привласнив, також заслуговує на увагу. Саме через це пішли підручні матеріали з лисих шин, якими прапорщик наказав зашити корпус.

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Якщо "мангал" подиву не викликає, то можливість обшити корпус "буханки" протекторними елементами шин з металокордом є вершиною інноваційної технології. В такому виконанні акцент робився на захист екіпажу машини та її пасажирів на випадок того, коли водій переп’є.

З шинною оббивкою такий автомобіль не постраждає при зіштовхуванні з дубом чи сосною, його просто м’яко відкидатиме на протилежний край дороги до іншого дерева, не завдаючи шкоди тим, хто всередині. І це похвально.

Від думки використати покришки в цілісному стані, а не елементи їх поверхні, як це роблять обвісом на портових буксирах, вочевидь, відмовилися, оскільки там була б "дірка з бублика", а не захист, що також розумно.

Майстрам треба віддати належне щодо інших стандартів безпеки. Задні плафони стоп-сигналів та поворотів, передні габаритно-поворотні вогні та фари вони не зашивали, оскільки так можна нарватися на неприємність зі сторони російської ГАИ.

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Однак українські захисники на такі стандарти безпеки не зважатимуть. Якщо всередині того шино-мангала росіяни чи корейці по дорозі з тилу російського почуватимуться ще якось безпечно, то у фронтовій зоні наші хлопці цього гарантувати не можуть.

У них просто якась сверблячка до підпалу – адже гума горить гарно. У разі влучення в таку машину дрона чи короткої кулеметно-автоматної черги з запальними кулями та гумо-протекторна "буханка" горітиме значно краще, ніж з бронезахистом.

І той напис на зашитій листком бляхи правій віконниці з улюбленими літерами рашистів від такого підпалу не захистить.

Фото: Telegram-каналу t.me/exilenova_plus