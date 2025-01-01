Справу полеглого на фронті сина продовжить сімейний позашляховик

Галина Тухлян свідомо пішла на такий крок, заявивши що їх родина продовжить воювати з ворога саме таким чином: полеглого 17 лютого у населеному пункті Рівнопіль Донецької області старшого солдата мінометного взводу військової частини А1…8 Дмитра Тухляна на фронті замінить автомобіль родини.

Про передачу машини на потреби ЗСУ розповіла Славська селищна рада. Повідомляється, що повнопривідний автомобіль УАЗ 3163 передано до військової частини А4…7.

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Це не той підрозділ, де служив син Галини Тухлян, але помилки в тому немає, оскільки мати полеглого солдата вважає, що на цій війні в Силах оборони чужих бойових частин не буває. Головне, що машина служитиме задля перемоги.

"Цей вчинок є прикладом неймовірної сили духу, глибокої громадянської свідомості та щирої любові до України. У той час, коли біль втрати ще не вщух, пані Галина знаходить у собі сили підтримувати захисників, які боронять свободу і незалежність нашої держави, як це робив її син", – з вдячністю сказав командир частини.

Фото: Славська селищна рада

Переданий автомобіль не новий, але в добротному технічному стані. Він має бензиновий двигун ЗМЗ-409.10 об'ємом 2.7 літра, потужність якого становить 128 к.с. при 4400 оборотах на хвилину. Максимальний крутний момент силового агрегату - 218 Нм при 2500 обертах на хвилину.

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Сумнівним в цьому випадку буде лише використання газобалонного обладнання, оскільки навіть у прифронтовій зоні станції заправки стисненим газом з колонок типу АГНКС відсутні. Однак машина не стоятиме на приколі, оскільки тут комбінована схема живлення – бензином чи газом.

Позашляховик УАЗ 3163 в кузові універсал має п’ять місць – два в передньому ряді і три у другому. Окрім цього в задній частині салону є по кожному борту по два бокові відкидні сидіння. Таким чином цей автомобіль може перевозити в салоні дев’ять осіб в повному спорядженні чи п’ятьох плюс багаж.