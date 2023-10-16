16 октября пекари отмечают Всемирный день хлеба. К этому празднику причастны и отечественные производители спецтехники.

Современные хлебные фургоны в Украине производят несколько предприятий, специализирующихся на изготовлении надстроек к коммерческой технике. И хотя в военное время заказов на такой спецтранспорт немного, все же потребность в новых хлебовозках есть.

Хлебовозки Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI с кузовными надстройками от украинского производителя, компании ООО "СП Анатоль"

От обычного продуктового фургона хлебовозки отличаются несколькими нюансами в конструкции. У них несколько отдельных отсеков с направляющими для лотков с хлебобулочными изделиями. В каждом отделении можно перевозить определённый вид изделий. Соответственно, каждый отсек имеет индивидуальную дверцу с открывающимися сбоку уплотнителями. Это удорожает конструкцию по сравнению с обычным промтоварным фургоном.

Обшивка кузова хлебного фургона – из сандвич-панелей, внутри которого имеется утеплитель. На пол устилают влагостойкую фанеру или наливают специальную пластическую массу, которая легко чистится. Края фургона и дверцы окантовывают алюминиевым уголком. Это увеличивает долговечность конструкции, которую нужно постоянно открывать и закрывать. Внутри монтируют светодиодное освещение.

Такая конструкция фургона позволяет хранить хлебобулочные изделия горячими и свежими. Для эффективной циркуляции воздуха в кузове предусмотрены вентиляционные отверстия или клапаны, не пропускающие влагу с улицы. Большинство хлебных фургонов рассчитаны на 96, 128, 144, 180, 200 лотков с хлебобулочными изделиями, расстояние между лотками может отличаться в зависимости от транспортного средства и кузова.

Автобан Трейлерз

Проведенный Авто24 мониторинг показал, что последний раз автомобили для перевозки хлеба закупались у компании "Автобан Трейлерз Украина", чьи производственные мощности размещены в Хмельницком.

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На хлебозавод в Звягеле хмельничане отправили сразу две хлебовозки на шасси Renault Master, хотя базой для надстройки может быть автомобиль другой марки.

Звягильские хлебовозки от "Автобан Трейлерс Украина". Фото: производителя

Кузовную коробку отечественный производитель построил по бескаркасной конструкции всех четырех бортов, потолков и полов на надрамнике. Здесь использована бесшовная технология сэндвич-панелей, производство которых завод освоил по немецкой методике.

Такой кузов значительно легче традиционного, поэтому полезная нагрузка в отношении металлокаркасных аналогов возрастает почти наполовину (25-50%). Впрочем, емкость хлебовозки зависит от спецификации заказа. Среди основных факторов, влияющих на полезную нагрузку, может быть количество боковых дверей и секций кузова со стеллажами, а также способ перевозки хлеба – в классических лотках или коробках.

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Reform

А вот компания Reform Киевской области, которая в хлебной тематике больше известна зерновозами и другой спецтехникой, свои хлебовозки строит на шасси Citroёn Jumper, Mercedes-Benz Sprinter.

Они тоже производят четырехдверный кузов на столько же отсеков, хотя может быть и более вместительный пятидверный фургон на удлиненной платформе. В первой кузовной версии можно разместить 96 лотков, а во второй – 120.

Основными заказчиками автомобилей для перевозки хлеба в торговую сеть являются хлебозаводы, хотя до войны производители хлеба начали прибегать к аутсорсингу, заказывая доставку хлеба транспортно-логистическим компаниям, которые имели соответствующий подвижной состав такой техники.

Хлебовозки Mercedes-Benz Sprinter компании "Киевхлеб" доставляют свежий хлеб и хлебобулочные изделия не только по Киеву, но и по области. Фото "Киевхлеб"

Polycar

Крупнейшие по емкости лотков и объема кузова хлебовозки строит в Украине компания Polycar.

Здесь также сэндвич-панели кузова с декоративными вентиляционными решетками, за счет чего воздух без принуждения циркулирует внутри. Впрочем, если у заказчика возникает необходимость принудительной и вентиляции кузова, то это без проблем выполняется – такая опция предусмотрена конструкцией.

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Завод не ограничился классикой на 96 и 128 лотков и для доставки хлеба в крупные торговые центры и удаленную сеть других городов начал использовать для производства хлебовозок среднетоннажное шасси. В таких версиях количество отсеков со стеллажами растет от традиционных четырех до шести.

Естественно, это сказывается на объемах перевозки хлебобулочной продукции. Среднетоннажные хлебовозки Polycar в зависимости от размера сэндвич-панельной коробки имеют дополнительные три версии кузова – на 144, 180 и 200 лотков. Здесь также бескаркасная конструкция с одностворчатыми дверями, хотя при необходимости производитель может ставить двустворчатую дверцу. В обоих случаях дверь имеет уплотнитель и фурнитуру из нержавеющей стали.

Polycar может изготовлять и простенькие хлебовозки, в которых кузов обшит обычными металлическими листами с полимерным покрытием. Это так называемый эконом-вариант. Покрытие пола здесь не из влагостойкой бакелитовой фанеры, как в улучшенных версиях, а из металлического листа. В стандартном выполнении кузова пол устилается алюминиевыми листами. В любом случае дверь идет с добротными уплотнителями.

Что касается шасси, это может быть как легкая коммерческая колесная база LCV, так и автомобиль средней размерной группы любого производителя. В основном заказчики склоняются к европейским или японским маркам – экономические, выносливые, маневренные в городском потоке.

Скажем, для городского развоза хлеба по крупным торговым центрам достаточно интересно шасси Isuzu NPR75L с дизельным двигателем на 155 л.с. Хлебовозки на этой японской колесной базе и ее европейских аналогах такой же размерной группы удобны как для маневрирования в плотном городском потоке с частой парковкой возле магазинов, так и для маршрутов с длинным плечом перевозки хлеба в сельские районы.

Авто-Регион

Выбрать шасси можно любое, все зависит от объемов перевозок, логистики и, естественно, от денежных возможностей перевозчика. Скажем, на рынке Украины довольно интересное решение предлагает "Авто-Регион": хлебный фургон на базе Hyundai HD35 (136 л.с.) имеет длинный кузов (4,5 м).

Хлебный фургон Hyundai HD35 легкий, манёвренный, экономичный. Фото: Авто-Регион

Автомобиль имеет грузоподъемность 4 360 кг. Кузов на пять отсеков отлично подходит для городской доставки. За одну ходку такой спецтранспорт способен перевозить 120 лотков хлеба, что вписывается как в нужды хлебозаводов, так и транспортных компаний, специализирующихся на перевозке такой продукции.