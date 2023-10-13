Первые одиннадцать зерновозов-самосвалов Schmitz Cargobull в составе магистральных тягачей MAN из крупнейшей за годы войны заказанной партии грузовой техники гражданского назначения получил украинский агрохолдинг.

Всего одесская компания "Технофорум" поставит известной агрофирме 75 автопоездов в составе новых тягачей MAN TGX 18.440 4x2 и полуприцепов для перевозки зерна Schmitz Cargobull S.KI 24. Вся техника изготовлена упомянутыми производителями в цвете RAL 5010 Gentian Blue.

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Благодаря цвету Gentian Blue такие автопоезда будут угадываться издалека. Фото: Schmitz Cargobull

Основные характеристики зерновозов-самосвалов:

двигатели Евро-5 с мощностью 440 л.с.;

датчики давления в шинах; давление в шинах полуприцепа передается на дисплей тягача;

система EBA 2 с экстренным торможением с системой курсовой стабильности на самосвале;

просторная кабина водителя GM, оборудованная холодильником и спальным местом;

климат-контроль и аудиосистема MAN;

самосвал-зерновоз Schmitz с алюминиевым кузовом объемом 54 м³ и собственной массой 6.670 кг;

тара автопоезда 13.800 кг.

Через несколько дней эти автопоезда-зерновозы пройдут регистрацию в региональном Сервисном центре МВД и станут под загрузку хлебом для дальнейших маршрутов новыми "зерновыми коридорами". Фото: Schmitz Cargobull

И хотя поставщик не называет заказчика, можно заключить, что речь идет о больших объемах перевалки зерна из Украины на терминалы в портах юга Европы и стран Балтии, о чем уже есть договоренность украинского правительства с европейскими государствами.

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Таким образом, стремление Москвы вытеснить Киев с мирового зернового рынка сводится на нет: Украина была и остается гарантом продовольственной безопасности и признанным поставщиком агропродукции.